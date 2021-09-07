МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил выделение двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства на меры по борьбе с распространением инфекций, сообщает пресс-служба правительства.

"На мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 и других опасных инфекций будет выделено два миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.