Минтруд прогнозирует сокращение доли экономически активного населения
Глава Минтруда Котяков: число активно вовлеченых в занятость россиян сократится в ближайшие 10 лет
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СОЧИ, 7 сен — ПРАЙМ. Категория людей, наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость, в ближайшее десятилетие будет уменьшаться в России, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"С учетом демографической ситуации, мы все прекрасно понимаем, что когорта 14-29 лет, эта когорта уменьшилась по численности. Соответственно, в ближайшем десятилетии эта когорта перейдет в возрастную категорию 29-39 лет, число наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость будет меньше, чем сейчас", — заявил Котяков на Всероссийской неделе охраны труда.
Он отметил, что сохранение рабочего потенциала, сбережение здоровья этих работников становится одной из основных задач в государственной политике.