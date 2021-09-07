СОЧИ, 7 сен — ПРАЙМ. Категория людей, наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость, в ближайшее десятилетие будет уменьшаться в России, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Глава Минтруда рассказал о пенсионерах, получивших выплату в десять тысяч

"С учетом демографической ситуации, мы все прекрасно понимаем, что когорта 14-29 лет, эта когорта уменьшилась по численности. Соответственно, в ближайшем десятилетии эта когорта перейдет в возрастную категорию 29-39 лет, число наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость будет меньше, чем сейчас", — заявил Котяков на Всероссийской неделе охраны труда.

Он отметил, что сохранение рабочего потенциала, сбережение здоровья этих работников становится одной из основных задач в государственной политике.