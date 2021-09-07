Глава РЭО Буцаев: около 80% полигонов в России к концу 2023 года не смогут принимать отходы
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Около 80% полигонов в России к концу 2023 года не смогут принимать отходы, у них будут исчерпаны мощности, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на пленарной сессии выставки "ВэйстТэк" во вторник.
"К концу 2023 года у нас (в России — ред.) исчерпается 80% полигонов в нашей стране. Нам банально некуда будет вывозить отходы", — сказал Буцаев.
По данным РЭО, в России ежегодно образуется около 60 миллионов отходов.
Очень быстрый рост объёма отходов ожидает Россию, если не будут приняты меры по запрету на производство некоторых неперерабатываемых товаров и введение расширенной ответственности производителя, добавил Буцаев.
"С учётом той структуры экономики, я имею ввиду, нацеленной на потребление, которая существует в большинстве стран цивилизованного мира, если ничего не делать в плане отходообразования, в том числе и самоограничений, то мы в этом отношении (образования отходов — ред.) будем расти коллапсирующим образом", — сказал глава РЭО.
Он отметил, что невозможно будет справиться с нарастающим объёмом отходов, только развивая отрасль переработки. По словам Буцаева, именно поэтому РЭО лоббирует введение постепенного запрета на производство 28 видов товаров, в том числе, пластиковых трубочек и палочек для чистки ушей.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
https://1prime.ru/state_regulation/20210907/834620949.html