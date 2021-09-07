МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Около 80% полигонов в России к концу 2023 года не смогут принимать отходы, у них будут исчерпаны мощности, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на пленарной сессии выставки "ВэйстТэк" во вторник. Россиян предложили освободить от налога за сдачу бутылок

"К концу 2023 года у нас (в России — ред.) исчерпается 80% полигонов в нашей стране. Нам банально некуда будет вывозить отходы", — сказал Буцаев.

По данным РЭО, в России ежегодно образуется около 60 миллионов отходов.

Очень быстрый рост объёма отходов ожидает Россию, если не будут приняты меры по запрету на производство некоторых неперерабатываемых товаров и введение расширенной ответственности производителя, добавил Буцаев.

"С учётом той структуры экономики, я имею ввиду, нацеленной на потребление, которая существует в большинстве стран цивилизованного мира, если ничего не делать в плане отходообразования, в том числе и самоограничений, то мы в этом отношении (образования отходов — ред.) будем расти коллапсирующим образом", — сказал глава РЭО. Власти не намерены отказываться от постройки мусоросжигательных заводов

Он отметил, что невозможно будет справиться с нарастающим объёмом отходов, только развивая отрасль переработки. По словам Буцаева, именно поэтому РЭО лоббирует введение постепенного запрета на производство 28 видов товаров, в том числе, пластиковых трубочек и палочек для чистки ушей.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.