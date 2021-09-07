МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 14,3% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Доверие инвесторов к экономике Германии рухнуло в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения второй оценки без изменения. Она показала рост ВВП еврозоны во втором квартале на 13,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по третьей, окончательной, оценке, увеличился на 13,8% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном. Третья оценка оказалась лучше второй, которая указывала на рост ВВП ЕС на 13,2% в годовом выражении и на 1,9% — в квартальном.

Таким образом, экономика перешла к росту после спада в первом квартале — тогда ВВП ЕС сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 1,3% и 0,3% соответственно.

По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.