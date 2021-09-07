Доверие инвесторов к экономике Германии рухнуло в сентябре
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал с 40,4 до 26,5 пункта
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
При этом индекс текущих экономических условий в Германии увеличился до 31,9 с августовского значения в 29,3 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 26,5 пункта.
"Ожидания снова заметно упали… хотя эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего улучшения экономической ситуации в течение следующих шести месяцев… Глобальная нехватка полупроводников в автомобильном секторе и недостаток строительных материалов в сфере строительства привели к значительному снижению ожиданий прибыли в этих секторах. Это могло оказать негативное влияние на экономические ожидания", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Также, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в сентябре увеличился до 22,5 пункта с 14,6 пункта месяцем ранее.