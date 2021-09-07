МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Промпроизводство в Германии в июле выросло на 1%

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения индикатора до 30 пунктов.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии увеличился до 31,9 с августовского значения в 29,3 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 26,5 пункта.

"Ожидания снова заметно упали… хотя эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего улучшения экономической ситуации в течение следующих шести месяцев… Глобальная нехватка полупроводников в автомобильном секторе и недостаток строительных материалов в сфере строительства привели к значительному снижению ожиданий прибыли в этих секторах. Это могло оказать негативное влияние на экономические ожидания", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в сентябре увеличился до 22,5 пункта с 14,6 пункта месяцем ранее.