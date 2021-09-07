МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок в целом рынок перешел в стадию восстановления, но пока рост минимальный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что в целом рынок сейчас перешел уже в процесс восстановления, но пока это рост такой, минимальная база, что называется. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего", — сказал он, отвечая на вопрос, своевременен ли сейчас разговор о приватизации в России.