Песков: российский рынок перешел в стадию восстановления
Пресс-секретарь президента Песков: российский рынок в целом перешел в стадию восстановления
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок в целом рынок перешел в стадию восстановления, но пока рост минимальный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что в целом рынок сейчас перешел уже в процесс восстановления, но пока это рост такой, минимальная база, что называется. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего", — сказал он, отвечая на вопрос, своевременен ли сейчас разговор о приватизации в России.