МОСКВА, 7 сен —ПРАЙМ. Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кудрин предложил сократить госсектор экономики

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики РФ. Как он отметил в статье, которую он опубликовал в журнале "Компания", изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. По его словам, это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

"Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения", — отметил Песков.