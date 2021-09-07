МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В России никаких решений о приватизации пока не принималось, как процесс она важна, но не должна быть самоцелью — рынок восстанавливается, но пока состояние оставляет желать лучшего, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков ответил на заявления Кудрина об участии государства в экономике

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики России. В статье в журнале "Компания" он отметил, что изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. По его словам, это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

По словам Пескова, в целом рынок перешел в стадию восстановления, но пока рост минимальный. "Очевидно, что в целом рынок сейчас перешел уже в процесс восстановления, но пока это рост такой, минимальная база, что называется. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего", — сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой ситуации, своевременен ли сейчас разговор о приватизации.

"В этой связи приватизация как процесс, вы знаете, она важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. И кроме того, мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории мы неоднократно сталкивались с тем, что в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать практически с нуля эти отрасли", — отметил Песков.

Он добавил, что никаких решений на этот счет не принималось. "Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", — сказал Песков.