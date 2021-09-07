БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Польши из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Никто не вспомнит". Европа поставила себе "газовый дедлайн"

"Сегодня Еврокомиссия передает дело против Польши в Суд ЕС. Мы призываем применить финансовые санкции за неисполнение временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля", — написал еврокомиссар в Twitter.

"В мои обязанности входит обеспечение независимости европейский судей", — добавил еврокомиссар.

По данным ЕК, суммы штрафов, которые могут быть наложены на Польшу, будут определены судом.

В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.

В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда.

Однако Еврокомиссия полагает, что не Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.