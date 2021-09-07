МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов из-за роста цен, сообщает ведомство. "Магнит" готов отчитаться перед ФАС по ценам на овощи

ФАС в начале июля сообщала, что проведет проверки на рынке основных строительных материалов (бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция), а также крупных строительных организаций в связи с ростом цен.

"ФАС России проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов. К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в стране из-за большого количества поступающих заявлений о росте цен материалов на строительном и смежных рынках.

"Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе", — уточняет ФАС.