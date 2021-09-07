ЛУГАНСК, 7 сен — ПРАЙМ. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик намерены убрать таможенные посты на общей границе с 1 октября, заявил председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский в ходе обсуждения синхронизации законодательств ЛНР и ДНР.

В понедельник власти ЛНР и ДНР заявили о намерении создать единое экономическое и таможенное пространство, а также приняли программы социально-экономического развития республик до 2024 года.

"С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет", — заявил о время доклада Афанасьевский.

Он пояснил, что в рамках функционирования единого таможенного пространства будут действовать единые внутренний рынок товаров и таможенные тарифы, введут свободное перемещение товаров между двумя территориями без применения таможенного декларирования и государственного контроля.

"Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не являются импортными товарами на территориях республик", — дополнил председатель.

Глава ЛНР Леонид Пасечник пояснил, что подписать договор о едином таможенном пространстве власти ЛНР и ДНР планируют уже 15 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.