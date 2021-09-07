МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Экспорт аффинированного золота из РФ в первом полугодии 2021 года снизился на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом годом прошлого года — до 120,405 тонны (3,871 миллиона унций), следует из материалов, предоставленных РИА Новости Федеральной пробирной палатой, осуществляющей госконтроль по ввозу и вывозу из РФ драгоценных металлов и камней.

При этом вывоз аффинированного серебра в первом полугодии сократился на 42,5% — до 364,027 тонны (11,704 миллиона унций).

Кроме этого, в отчетный период из России было поставлено на экспорт для дальнейшей переработки минеральное сырье (руды и концентраты) с содержанием 1,088 тонны чистого золота (13,756 тонны в январе-июне 2020 года) и 17,58 килограмма золотого лома (вторсырье), свидетельствуют материалы Пробирной палаты. Серебра было вывезено 48,599 тонны (97,015 тонны в январе-июне 2020 года) в минеральном сырье и 378,75 килограмма (-73,6%) в ломе.