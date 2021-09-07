МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем экспорта зерна из РФ в августе в 5,78 миллиона тонн стал максимальным для этого месяца, во многом за счет поставок в Иран, говорится в материалах аналитического центра "Прозерно".

"Экспорт зерна России в августе 2021 года добрался до максимума для этого месяца", — говорится в материалах. Так, согласно оперативным данным ФТС, общий экспорт зерна в августе составил 5,78 миллиона тонн, при этом пшеницы вывезено 5,2 миллиона тонн, ячменя — 0,5 миллиона тонн. По мнению экспертов, во многом такой результат получен за счет Ирана.

Отмечается, что экспорт российской пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-2022 сельхозгода (начался 1 июля — ред.) превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон 2020-2021 сельхозгода: только с 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из РФ в Иран составил 1,636 миллиона тонн пшеницы, и это больше отгрузок за весь прошлый сезон в 1,382 миллиона тонн.

"Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе место в рейтинге стран импортеров российской пшеницы", — отмечают в "Прозерно".

По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.