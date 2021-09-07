МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ перенесла на 14 октября рассмотрения дела о монопольно высоких ценах на прокат в отношении "Северстали", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Расследование в отношении компании "Северсталь" продолжается. Следующее заседание комиссии назначено на 14 октября 2021 года", — сказал представитель ФАС.

В апреле ФАС возбудила дела против "Северстали", а также ММК и НЛМК, из-за подозрения в монопольно высоких ценах на плоский прокат, а также провела проверки ряда организаций и возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Стройтехцентра", "А Группы", "Уралметаллстроя", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо" по признакам заключения антиконкурентного соглашения.