МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В России появится новый рынок деривативов

"Утвердить прилагаемый национальный план ("дорожную карту") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы", — говорится в документе.

Уточняется, что реализация национального плана осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной численности работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете. При этом руководители этих органов должны ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ информацию о ходе реализации национального плана. ФАС же необходимо ежеквартально представлять отчет в правительство.

Определены следующие задачи национального плана: развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках, снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров работ и услуг, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования. Кроме того, целями плана названы, в частности, унификация и систематизация государственных и муниципальных преференций хозяйствующим субъектам и замена мер государственного регулирования экономических отношений на меры экономического стимулирования. Минфин допустил еще одно сокращение госзаимствований в текущем году

Для контроля выполнения поставленных задач и достижения целей совершенствования госполитики также устанавливаются ключевые показатели развития конкуренции. Так, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна в 2025 году составлять не менее 25 миллионов человек. Кроме того, доля закупок в денежном выражении, осуществляемых акционерными обществами, равно как и доля организаций с гос- и муниципальным участием в ряде отраслей, должна в 2025 году быть меньше, чем в 2020 году.

В документе содержатся также ожидаемые результаты развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. Так, в агропромышленном комплексе ожидается расширение номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на бирже, а в сфере транспорта — создание цифровой платформы, обеспечивающей взаимодействие грузоотправителей, перевозчиков и операторов в рамках грузовых перевозок железнодорожным транспортом на недискриминационной основе.