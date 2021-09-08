Премьер Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян для повышения уровня жизни граждан
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать финансовую грамотность россиян, это, по его словам, позволит улучшить качество и планирование семейных бюджетов.
"Не менее важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. Эти образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Они дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход, как сформировать собственную финансовую, если хотите, подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку", — сказал он на Московском финансовом форуме.
Мишустин подчеркнул, что это крайне востребованная деятельность, и власти будут всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере. "При этом обращаю внимание представителей регионов. Их роль в этой работе ключевая", — добавил он.
Власти заинтересованы в том, чтобы улучшение благосостояния россиян произошло максимально быстро, добавил Михаил Мишустин.
"Мы хотим, чтобы соединение двух факторов, экономического развития и повышения благосостояния наших граждан, произошло максимально быстро", — подчеркнул российский премьер.
Того же принципа правительство будет придерживаться и при достижении национальных целей развития, которые определил президент, подчеркнул Мишустин. "Мы сконцентрировали для них значительный ресурс федерального бюджета — по предварительным расчетам, это порядка 13 триллионов рублей", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210908/834637191.html