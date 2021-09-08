МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать финансовую грамотность россиян, это, по его словам, позволит улучшить качество и планирование семейных бюджетов. Правительство обсудит стратегию развития финансового рынка на десять лет

"Не менее важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. Эти образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Они дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход, как сформировать собственную финансовую, если хотите, подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку", — сказал он на Московском финансовом форуме.

Мишустин подчеркнул, что это крайне востребованная деятельность, и власти будут всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере. "При этом обращаю внимание представителей регионов. Их роль в этой работе ключевая", — добавил он.

Власти заинтересованы в том, чтобы улучшение благосостояния россиян произошло максимально быстро, добавил Михаил Мишустин.

"Мы хотим, чтобы соединение двух факторов, экономического развития и повышения благосостояния наших граждан, произошло максимально быстро", — подчеркнул российский премьер.

Того же принципа правительство будет придерживаться и при достижении национальных целей развития, которые определил президент, подчеркнул Мишустин. "Мы сконцентрировали для них значительный ресурс федерального бюджета — по предварительным расчетам, это порядка 13 триллионов рублей", — сказал он.