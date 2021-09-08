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Силуанов призвал экспортеров делиться сверхдоходами
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Экспортеры, получившие сверхдоходы от высоких уен на сырьё, должны делиться, эти деньги нужно направить на поддержку населения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ПРАЙМ, 08.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Экспортеры, получившие сверхдоходы от высоких уен на сырьё, должны делиться, эти деньги нужно направить на поддержку населения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.