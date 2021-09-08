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2021-09-08T12:17:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210908/834637488.html

Силуанов призвал экспортеров делиться сверхдоходами

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Экспортеры, получившие сверхдоходы от высоких уен на сырьё, должны делиться, эти деньги нужно направить на поддержку населения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ПРАЙМ, 08.09.2021

новости, экономика, финансы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60