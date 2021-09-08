МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна", — сказал собеседник агентства.