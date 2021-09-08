2021-09-08T13:34:00+03:00
2021-09-08T13:55:17+03:00
2021-09-08T13:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210908/834638810.html
Правительство закладывает триллион рублей на развитие новых отраслей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кабмин РФ закладывает 500 миллиардов рублей на три года на развитие новых секторов экономики, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. ПРАЙМ, 08.09.2021
правительство рф, антон силуанов, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83345/43/833454300.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83345/43/833454300.jpg
https://1prime.ru/images/83345/42/833454299.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83345/42/833454299.jpg
https://1prime.ru/images/83345/42/833454287.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83345/42/833454287.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ закладывает 500 миллиардов рублей на три года на развитие новых секторов экономики, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.