МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы во второй половине сентября, до конца месяца документ будет внесен в Госдуму, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы сейчас вышли на финальную стадию подготовки бюджета, во второй половине текущего месяца будет заседание правительства, которое определит уже параметры бюджета, бюджетную политику, налоговую политику. До конца месяца мы внесем этот документ в парламент", — сказал министр на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Ранее в среду Силуанов сообщил, что Минфин России планирует бюджет в 2022-2023 годах с небольшим профицитом, а в 2024 году — с небольшим дефицитом.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.