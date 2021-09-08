МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ имеет очень большие планы по приватизации, но они в первую очередь касаются не "голубых фишек", а ненужных объектов казны, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме.

"У нас очень большие планы по приватизации, но планы эти состоят, наверное, не сколько из "голубых фишек" российской экономики… Мы это все… обязательно жахнем, но не сейчас, немножко на будущее. Как можно скорее наша задача избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны", — сказал он.