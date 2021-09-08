МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Грамматические ошибки, опечатки и сокращения допускаются в 60-65% кассовых чеков из российских продуктовых магазинов, рассказал РИА Новости крупнейший оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

На основе накопленного опыта работы с агрегированными обезличенными данными компания разработала собственное технологию обработки коротких текстов, которая позволяет точно определять и идентифицировать товары и категории, указанные в чеках.

"Грамматические ошибки, опечатки и сокращения ежедневно допускаются в 60-65% всех чеков из продуктовой розничной торговли. При этом еще два года назад этот показатель был на уровне 80-85%. Меньше всего неточностей в фискальных документах организаций и предпринимателей сектора медицинских услуг – порядка 20-25%", — сообщили в компании.

Часто в чеках встречается короткое наименование товара и его характеристик, либо в названии допущены ошибки или опечатки. Это связано с ограничениями по объему символов в строках фискальных документах, которые выдаются покупателю. Другая причина – пресловутый человеческий фактор, пояснил генеральный директор "Платформы ОФД" Алексей Баров.