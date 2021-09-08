МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Уралкалия", одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, на внеочередном собрании 8 сентября избрали новый состав совета директоров компании, численный состав сократился до семи человек с 10, следует из материалов "Уралкалия".

Свои места в совете сохранили основной владелец и гендиректор "Уралхима" (компания — основной акционер производителя калийных удобрений) Дмитрий Мазепин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров, корпоративный секретарь "Уралкалия" Елена Эскина, а также независимые директора Пол Остлинг, Люк Мане и Даниел Вулф.

В свою очередь председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев, директор по правовым вопросам компании Димитрий Татьянин и директор по экономике и финансам "Уралхима" Игорь Буланцев совет директоров "Уралкалия" покинули.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основным акционером производителя является "Уралхим" Дмитрия Мазепина.