МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 6 сентября замедлилась до 6,74%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В России замедлилась недельная инфляция

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 30 августа в годовом выражении составила 6,79%.

По данным Росстата, недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,07%, с начала года по 6 сентября потребительские цены выросли на 4,75%.

"Вклад в замедление внесло продолжающееся сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,84% за неделю), а также начавшееся снижение цен на бензин (минус 0,31%). В регулируемых и туристических услугах вторую неделю подряд наблюдается дефляция. Вместе с тем продолжается рост цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, а также непродовольственные товары за исключением бензина", — говорится в документе министерства.