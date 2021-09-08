МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость проживание в российских трех-пятизвездочных отелях в августе выросла от 4,4% до 8,3%, при этом поездки на отдых из России в Турцию подешевели на 4,6%, говорится в сообщении Росстата.

"Среди услуг туризма и отдыха выросли: стоимость проживания в гостиницах трех-пяти звезд – от 4,4% до 8,3%, поездки на отдых в ОАЭ – на 4,7%, проживаний в хостелах – на 2%, экскурсий автобусных – на 0,8%", — сообщает статистическое ведомство.

Стоимость поездок на отдых в Турцию снизилась на 4,6%, билетов в музеи и выставки – на 1,5%, проживания в мотелях, одно- и двухзвездочных отелях – от 1,6% до 0,2%, домах отдыха и пансионаты – на 2,1%, санаториях – на 0,5% к июлю.