КИЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины ожидает в декабре этого года получить от Всемирного банка 230 миллионов долларов в рамках инициативы COVAX, сообщила в среду пресс-служба украинского правительства по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупом Банерджи.

"Сегодня состоялась встреча министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупом Банерджи. Стороны обсудили соглашение "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине"… Аруп Банерджи отметил, что Банк готов выделить Украине 230 миллионов долларов США в декабре 2021 в рамках глобальной инициативы COVAX", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Помимо этого, стороны обсудили выделение дополнительного финансирования на реформы финансового и банковского сектора, а также реализацию пенсионной реформы на Украине. Где именно состоялась встреча, не уточняется.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.