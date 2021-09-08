МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ совместно с международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers разработали концепцию развития экспорта продукции АПК через электронные торговые площадки (ЭТП), сообщается в материалах конференции "Агроэкспорта" по экспорту продукции АПК через электронные каналы.

"Одну из важнейших ролей на таких новых направлениях, как онлайн-продажи, играет информационная поддержка", — сказал на конференции замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, заметив, что "Агроэкспорт" в рамках такой поддержки разрабатывает большой комплекс аналитических продуктов.

В числе таких продуктов — концепция развития экспорта российской продукции АПК через электронные каналы продаж. "Мы надеемся, она поможет российским экспортерам продукции АПК быстрее и эффективнее осваивать этот новый инструмент продаж, выходить на новые рынки и закрепляться на электронных площадках", — подчеркнул Левин.

Концепция разрабатывалась на примере трех стран и шести торговых площадок, представленных в этих государствах: Amazon и REWE (Германия), Tmall и JD (Китай), Amazon и Flipkart (Индия): в документе приводятся варианты размещения продукции, примеры возможных затрат, а также потребительские предпочтения и существующие каналы продвижения в эти страны российской продукции.

"Это набор детально проработанных шагов для нашей российской компании, если она хочет выйти на e-comm площадку… чтобы было четкое понимание действий, стоимости этих действий и их результатов с точки зрения роста экспорта", — сказал РИА Новости директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Николай Ланцев.

Он также отметил, что в настоящее время повестку мировой электронной торговли задает Китай, на который приходится половина объема этого рынка, и там обязательно надо присутствовать, так как он определяет продажи компании в целом ряде стран Азиатского региона. Объем китайского рынка электронной торговли к 2024 году по сравнению с 2020 годом может вырасти на 4,1%, до 1,414 триллиона долларов, с долей продаж продукции АПК на уровне 2,5%, согласно материалам "Агроэкспорта".

Германия — также один из наиболее зрелых рынков электронной торговли в мире: его объем к 2024 году может вырасти относительно 2020 года на 38,5%, до 113,6 миллиарда долларов, с долей продукции АПК в 2,9%. Рынок электронной торговли Индии к 2024 году может вырасти на 81,5%, до 74,4 миллиарда долларов, с долей АПК на уровне 2%. "Вклад Индии в общемировое потребление средним классом приблизительно сравняется со вкладом Китая через 5 лет и обгонит его через 10 лет", — говорится в материалах.