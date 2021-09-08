ТБИЛИСИ, 8 сен — ПРАЙМ. Россия занимает первое место в списке самых крупных стран-экспортеров грузинского вина, с января по август поставки выросли на 17%, сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии.

"В пятерку крупнейших стран-экспортеров грузинского вина входят: Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан. За восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Россию вывезено 39,5 миллиона бутылок вина, рост экспорта составил 17%, в Украину — 7 366 327 бутылок, рост составил 16%, в Польшу — 3 638 057 бутылок, рост 29%, в Китай — 3 373 517 бутылок, рост 9%, в Казахстан — 2 552 200 бутылок, рост 37%", — сказано в заявлении.

По данным нацагентства, стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.

Экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди за восемь месяцев составил около 234 миллионов долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.