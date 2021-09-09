МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ напомнило, что письма от портала "Госуслуг" носят информационный характер, никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты, а также дублируются в личном кабинете на сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Мошенники нашли способ украсть данные на госуслугах

"Пользователям "Госуслуг" необходимо соблюдать некоторые рекомендации: если вы получили письмо с неизвестного адреса, это должно насторожить, письма от "Госуслуг" приходят с одного единственного адреса – no-reply@gosuslugi.ru. Письмо от "Госуслуг" всегда дублируется в личном кабинете на портале. Это нужно проверить", — сообщили в пресс-службе.

Минцифры советует обращать внимание на ссылку, которая приходит в письме — там должно быть написано именно gosuslugi.ru – и не переходить по ней, если обращение вызывает опасение.

"Официальные рассылки от портала "Госуслуг" носят общий информационный характер и никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", — подчеркивает министерство.

В пресс-службе подчеркнули, что Минцифры осуществляет непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя портала "Госуслуг" — "их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и так далее". "По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", — добавили в пресс-службе.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в четверг рассказал РИА Новости об обнаружении банком новой схемы мошенничества: якобы от имени портала "Госуслуг" россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину — однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт "Госуслуг" уйдут мошенникам.