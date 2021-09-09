МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Силуанов призвал экспортеров делиться сверхдоходами

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей.

"Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет. За комментариями по этой теме прошу обращаться в правительство", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что в Кремле считают сверхдоходами и считают ли их изъятие справедливым.