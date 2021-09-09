МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле выросло в 1,6 раза в годовом выражении и составило 95,5 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт российской нефти за месяц снизился на 13,6%

По данным ФТС, в январе-июле 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 34,3% в годовом выражении и составил 420,8 миллиарда долларов.

Экспорт России составил 258,2 миллиарда долларов, увеличившись на 37,7%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 87,1%, на страны СНГ — 12,9%.

Основой российского экспорта в январе-июле 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 51,7% (в январе-июле 2020 года — 54,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 55,7% (в январе-июле 2020 года — 59,1%), в страны СНГ — 24,9% (24,3%). Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза

Импорт России в январе-июле года составил 162,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 29,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 49,6% (в январе-июле 2020 года – 46,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,1% (в январе-июле 2020 года – 49,4%), из стран СНГ – 20,6% (21,6%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 38,9%, в том числе механического оборудования на 26,8%, электрического оборудования – на 25,7%, инструментов и аппаратов оптических – на 8,0%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей и грузовых автомобилей – в 1,8 раза.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Евросоюзи в январе-июле приходилось 35,8% российского товарооборота (в январе-июле 2020 года – 34,8%), на страны СНГ – 12% (12,9%), на страны ЕАЭС – 8,8% (8,9%), на страны АТЭС – 34,2% (34,5%).