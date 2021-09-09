МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что сосед России Китай может изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы еще должны оценить, что будет с нашим основным восточным соседом — Китай может очень быстро, знаете, превратиться из такого приятного плюшевого панды в сильного дракона, который может изменить баланс сил", — сказал Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме в Москве. Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

"И мы уже понимаем, что объединение Китая и его нацеленность на создание единого государства, как мы видели в случае с Гонконгом, теперь будет проецироваться на Тайвань — это абсолютно новая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отметил миллиардер.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой часть Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутренним делом, которое не допускает никакого вмешательства извне, требует от других стран строго соблюдать принцип "одного Китая".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.