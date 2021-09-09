МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), сообщил регулятор. ЕЦБ оставил базовую на нулевом уровне

"Основываясь на оценке условий финансирования и прогноза по инфляции, Совет управляющих считает, что при более низких, нежели в предыдущие два квартала, темпах выкупа активов могут быть сохранены благоприятные условия финансирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕЦБ допустил, что может не использовать весь объем средств, заложенный в PEPP, если условия будут благоприятны.

При этом базовые параметры программы оставлены без изменений: объем — 1,85 триллиона евро, срок действия — минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

"Совет управляющих будет осуществлять покупку гибко, в соответствии с рыночными условиями, чтобы предотвратить ужесточение условий финансирования… Гибкость покупок с течением времени… будет поддерживать плавную передачу монетарной политики", — уточнил ЕЦБ.