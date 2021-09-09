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2021-09-09T15:53:03+03:00

2021-09-09T15:48:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210909/834654291.html

ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5%. Прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году повышен до 2,2% с 1,9%. ПРАЙМ, 09.09.2021

ввп, еврозона, ецб, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60