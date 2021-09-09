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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210909/834654291.html
ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5%. Прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году повышен до 2,2% с 1,9%. ПРАЙМ, 09.09.2021
ввп, еврозона, ецб, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5%.
Прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году повышен до 2,2% с 1,9%.