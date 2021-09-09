МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил прогноз роста ВВП России в 3% тем, что на больший рост Минфину России потребуются дополнительные деньги и займы — что разгонит ставки по коммерческим займам. Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

"Если вы посмотрите на их (правительства — ред.) программные документы — это рост (ВВП — ред.) 3%. И мы понимаем, что у них ресурса на 3%. Все ресурсы федерального бюджета, если их мобилизовать, это примерно 2-2,5 триллиона рублей", — сказал Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме в Москве в четверг.

Он добавил, что "все остальное — это очень дорого". "И любой выход Минфина на рынки — это, соответственно, удорожание ресурсов для частного сектора", — считает миллиардер.

Согласно закону о федеральном бюджете РФ, его доходы в 2021 году прогнозируются в 18,765 триллиона рублей, расходы — 21,52 триллиона рублей, чистое привлечение от внутренних займов (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) Минфин закладывал в 2,7 триллиона рублей.

"Я хочу сказать, у нас хорошее правительство — ответственные технократы, много порядка навели. Многие вещи не видны, но по тому взаимодействию с компаниями, Государственной думой, их скорость принятия решения серьезно повысилась", — уточнил бизнесмен. Дерипаска ожидает превращения Китая в "сильного дракона"

"Центральный банк отказывается объявлять политику количественного смягчения в какой-либо форме, и мы понимаем какой эффект на выход ОФЗ или рынок каких-либо других бумаг", — добавил Дерипаска.

Программы "количественного смягчения" являются инструментом денежно-кредитной политики ряда стран, когда Центробанк, не имея возможности использовать традиционные инструменты, для стимулирования экономики выкупает финансовые активы с рынка. Российский ЦБ, как не раз говорила его глава Эльвира Набиуллина, такую политику, в отличие от, например, США, проводить не планирует. Банк России для борьбы с инфляцией в 2021 году поднял ключевую ставку на 2,25 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, в текущую пятницу ЦБ поднимет ее еще на 0,25 пункта.