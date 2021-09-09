БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Восстановление экономики в еврозоне активизируется, констатировала глава ЕЦБ Кристин Лагард. ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны набирает обороты", — сказала она на пресс-конференции после заседания совета управляющих банка.

Она подтвердила, что производство в регионе, как ожидается, к концу превысит уровень, зафиксированный до пандемии коронавируса.

Бизнес в еврозоне почти полностью открылся после локдаунов, что дает возможность потребителям больше тратить, а компаниям — производить. "Экономика почти открылась, однако штамм "дельта" может замедлить полное ее открытие", — сказал глава ЕЦБ.

Распространение этого штамма пока не потребовало введения новых жёстких ограничений в еврозоне, но он может замедлить полное восстановление деятельности в регионе, добавила она.