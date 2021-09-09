Глава ЕЦБ оценила темпы восстановления экономики еврозоны
Глава ЕЦБ Лагард: фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны набирает обороты
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Восстановление экономики в еврозоне активизируется, констатировала глава ЕЦБ Кристин Лагард.
"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны набирает обороты", — сказала она на пресс-конференции после заседания совета управляющих банка.
Она подтвердила, что производство в регионе, как ожидается, к концу превысит уровень, зафиксированный до пандемии коронавируса.
Бизнес в еврозоне почти полностью открылся после локдаунов, что дает возможность потребителям больше тратить, а компаниям — производить. "Экономика почти открылась, однако штамм "дельта" может замедлить полное ее открытие", — сказал глава ЕЦБ.
Распространение этого штамма пока не потребовало введения новых жёстких ограничений в еврозоне, но он может замедлить полное восстановление деятельности в регионе, добавила она.