МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-июле вырос на 38,4% в годовом выражении и составил 150,122 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз вырос на 45,3%, составив 96,819 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС увеличился на 27,5% — до 53,303 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,8% с 34,8% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июле вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,155 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 31,1% и составил 36,808 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР — подскочил на 27,3%, до 37,347 миллиарда долларов.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,7% с 18,4% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С БЕЛОРУССИЕЙ

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-июле вырос на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,477 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 12,027 миллиарда долларов (рост на 43,4%), импорт в Россию из Белоруссии — 8,45 миллиарда (увеличение на 23,3%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года — 4,9%.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С США

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июле составил 19,789 миллиарда долларов, увеличившись на 41% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России в США составил 9,902 миллиарда долларов (рост на 60,7%), импорт в Россию из Штатов — 9,886 миллиарда (рост на 25,5%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,7% с 4,5% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ

Оборот торговли между Россией и Турцией в январе-июле составил 17,854 миллиарда долларов, увеличившись на 55,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 14,249 миллиарда долларов (рост на 61,2%), импорт в Россию из Турции — 3,605 миллиарда (рост на 35,6%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,3% с 3,7% годом ранее.

ОБОРОТ ТОРГОВЛИ С УКРАИНОЙ

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июле составил 6,148 миллиарда долларов, увеличившись на 8,8% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 3,877 миллиарда долларов (рост на 9,3%), импорт в Россию с Украины — 2,271 миллиарда (увеличение на 8%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,8% годом ранее.