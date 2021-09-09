МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Белоруссия готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.

В Москве в четверг проходит встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

"И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их, если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время — может быть, в конце октября — примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что союзные программы — это не тайна, они будут опубликованы, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали.

"Более трех лет назад мы начали с вами эту работу, поставили задачи перед правительствами. И успешно мы решили эту задачу. И дело тут, конечно… Причем тут выборы. Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и Россия двигаются, как и все цивилизованные страны. "Только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы", — сказал глава республики.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.

Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые — до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.