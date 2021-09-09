МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможность введения единой валюты в Союзном государстве, заявил, что проблема заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр. Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии

В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

"Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся", — сказал Лукашенко журналистам.

Глава государства пояснил, что в данном случае "вопрос не в валюте".

"Будет доллар, евро или рубль российский — вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом (Путиным) решим эту проблему", — сказал Лукашенко.