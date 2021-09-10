МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Флаг на здании Центрального банка РФ

Набиуллина не исключила продолжения повышения ключевой ставки

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

"Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы — это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных… не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.

По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

"И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", — сообщила глава ЦБ.

"Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", — добавила Набиуллина.