МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина не исключила продолжения повышения ключевой ставки

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

"Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы — это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных… не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.

По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

"И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", — сообщила глава ЦБ.

"Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", — добавила Набиуллина.