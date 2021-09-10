МИНСК, 10 сен — ПРАЙМ. Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа

Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ интеграции России и Белоруссии. "Это подробный план интеграции наших экономических пространств", — пояснил Решетников.

"Общая оценка для экономики — это 1,5% дополнительного роста ВВП в год, например для Белоруссии", — сказал министр, отвечая на вопрос об экономическом эффекте принятых решений.

Позднее в пресс-службе Минэкономразвития уточнили РИА Новости, что речь идет об экспертных оценках после 2024 года.

"По большому счету, мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров", — сказал Решетников.

Говоря о макроэкономических подходах, он сообщил, что речь идет о синхронизации подходов в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них.