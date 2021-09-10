МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 934,433 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. Набиуллина не исключила продолжения повышения ключевой ставки

При этом в августе дефицит бюджета составил 100,843 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за июль: профицит составил 260,614 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшихся 115,636 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за восемь месяцев достиг 15,697 триллиона рублей, что составляет 83,6% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,466 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 10,231 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 14,762 триллиона рублей, или 68,6% к общему утвержденному годовому объему и 63% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-август 9,904 триллиона рублей, или 81,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 4,144 триллиона рублей (83,1% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,649 триллиона рублей, или 104% к годовому прогнозу.