МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2021 года до 10,5% с 10,3% в годовом выражении, следует из публикации статистического ведомства.

"Объем ВВП России за второй квартал 2021 года составил в текущих ценах 30,85 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2020 года составил 110,5%, относительно первого квартала 2021 года – 108,6%", — говорится в сообщении.

Объем ВВП за первое полугодие 2021 года составил в текущих ценах 57,6 триллиона рублей. Рост ВВП в годовом выражении оценивается в 4,8%. В первом квартале текущего года снижение российской экономики составило 0,7%. Минфин оценил размер профицита бюджета России в январе-августе

В комментарии к публикации Росстат отмечает, что индекс физического объема ВВП скорректирован по сравнению с предварительной оценкой на основании уточнения первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, и после получения данных от Банка России.

Во втором квартале 2021 года, по данным статистического ведомства, практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности: гостиницы и рестораны; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; культура и спорт; оптовая и розничная торговля; транспортировка и хранение и другое.

Росстат также в комментарии привел оценки роста ВВП РФ во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года – он оценивается в 1,8%. "Тем не менее часть отраслей не смогла достигнуть уровня второго квартала 2019 года: гостиницы и рестораны; добыча полезных ископаемых; транспортировка и хранение; прочие услуги населению; культура и спорт", — указывает ведомство.

На этой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что потенциал восстановления российской экономики еще не исчерпан, есть резерв роста в отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня. К их числу он причислил сферы добычи полезных ископаемых, потребительских услуг и пассажирских перевозок. Минэкономразвития также повысило оценку роста ВВП на текущий год до 4,2% (в июне ожидали 3,8%, в апреле 2,9%).