МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ в ближайшее время, скорее всего, продолжит расти, на этом фоне вывоз может временно замедлиться, а слабая прогнозируемость динамики — влиять на равномерность поставок, сообщили РИА Новости отраслевые эксперты. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до семилетнего максимума

Минсельхоз РФ опубликовал в пятницу новое значение пошлины на экспорт пшеницы из России: на период с 15 по 21 сентября ее значение составит 52,5 доллара за тонну, став максимальным со 2 июня, когда в РФ был введен механизм "зернового демпфера" — тогда она составляла 28,1 доллара за тонну. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой (для пшеницы — 200 долларов за тонну). Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже.

"Пошлина (последнее значение — ред.) рассчитывалась в период, когда российская пшеница на FOВ (условия поставки — ред.) стоила 270 долларов за тонну. Но последние несколько недель этот уровень уже выше 300 долларов за тонну, поэтому теоретически пошлина должна повыситься", — считает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Насколько вырастет уровень пошлины, непонятно из-за непрозрачности самого расчета, продолжил он; между тем, Россия на этом фоне уже утратила позицию "поставщика номер один" египетской государственной компании GASC. "(Тендеры GASC — ред.) предполагают поставку в будущем с приличной рассрочкой: таким образом, в высокую цену предложения российской пшеницы закладывается риск повышения пошлины", — пояснил Сизов.

Директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина также считает, что пошлина на экспорт пшеницы из РФ на фоне роста цен с начала сезона может вырасти; между тем, она не исключает временного сокращения поставок во второй декаде сентября.

Тюрина напомнила про рекордный экспорт российской пшеницы в августе, когда она котировалась дешевле французской на 3-4%, и заметила, что значительного снижения не было и в первой декаде сентября: ежедневные отгрузки были на уровне 178 тысяч тонн против 182 тысяч тонн в августе. Но на 9 сентября российская пшеница уже стоила дороже французской на 2%, а украинской — на 4-5%.

Таким образом, продолжила эксперт, повышение пошлины и снижение ценовой конкурентоспособности может временно повлиять на отгрузки второй декады сентября, но вряд ли серьезно затормозит вывоз: после временного ограничения поставок рынок адаптируется к новому уровню цены, и снова пойдут закупки.

Сизов в свою очередь считает, что еженедельные пересмотры пошлины без определенной динамики могут приводить к неравномерным поставкам. "Если рынок видит, что со следующей среды пошлина повышается, отгрузки могут резко ускоряться. Так было, например, в последние дни августа, когда за последние несколько дней было отгружено более 1 миллиона тонн российской пшеницы", — сказал он.