МИНСК, 11 сен — ПРАЙМ. Белоруссия анализирует перспективы создания или покупки собственного грузового флота для перевалки своей продукции на фоне санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко. В Госдепе заявили о готовности к мерам против России

"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Премьер также уточнил, что Минск на фоне санкций Запада очень плотно работает для переориентации своих грузов с министерством транспорта России, с Российскими железными дорогами, а также с собственниками грузовых терминалов.