КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Украина живет в условиях третьей мировой войны, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей", — сказала она в субботу на форуме YES Brainstorming.

"С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство", — добавила она. На Украине все еще ожидают, что США заблокирует "Северный поток-2"

Вице-премьер призвала "давать России отпор путем санкций" или другими способами. "Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию", — сказала Стефанишина.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины периодически обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия отрицает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.