МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований США обнародовало первый из серии материалов документ, связанный с терактом 11 сентября 2001 года. Он был рассекречен по указу американского президента Джо Байдена. Что ждет рубль и нефть на следующей неделе

16-страничный документ датирован 4 апреля 2016 года. Текст приведен с купюрами.

Как сообщает CNN, в документе содержатся подробные данные о работе ФБР над расследованием материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и предполагаемый агент саудовской разведки оказывали как минимум двум захватчикам самолетов.

В частности, приводятся свидетельские показания и другие данные, которые вызвали подозрения в отношении саудовского гражданина Омара аль-Баюми. Он, по мнению ФБР, был связан с разведкой.

Также в отчете говорится, что этот человек был глубоко вовлечен в "помощь с поездками, обеспечением жилья и финансирования" двум террористам. Это имя, помимо этого документа, фигурировало в закрытой части официального доклада об атаках, который был представлен в декабре 2002 года комитетами по разведке сената и Палаты представителей.

В обнародованном ФБР материале также содержится пересказ допроса человека, который часто контактировал с гражданами Саудовской Аравии на территории США, кто поддерживал террористов, сообщает в свою очередь Associated Press. Этот допрос был проведен в 2015 году.

AP уточняет: в материале нет доказательств того, что к теракту причастны власти Саудовской Аравии. Саудовское посольство в Вашингтоне ранее одобрило полное рассекречивание всех документов. По мнению дипломатов, это нужно, чтобы "раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства". В дипмиссии также отметили, что любое утверждение о том, что официальный Эр-Рияд имеет отношение к атакам 11 сентября, является "категорически ложным".