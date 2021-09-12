МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, говорится в совместном заявлении главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено пользоваться оборудованием (камерами наблюдения — ред.) и заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Исламской Республике Иран. Способ и время согласованы двумя сторонами", — сообщается в заявлении. Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до снятия санкций

Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.