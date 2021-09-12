МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В планах президента России Владимира Путина значится визит в Белоруссию в октябре с целью участия в саммите СНГ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард

"Да. Такие планы есть", — сказал Песков.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером согласовали его визит в Минск на саммит СНГ в октябре.

Владимир Путин также планирует посетить белорусскую столицу в ноябре для участия в высшем государственном совете союзного государства, где будут рассматриваться вопросы интеграции России и Белоруссии.