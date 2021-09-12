ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появились новые риски и вызовы на западе Союзного государства, отмечается также обострение у границ стран-членов ОДКБ. Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард

"Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств-членов ОДКБ", — заявил Лукашенко в воскресенье после наблюдения за этапом совместных белорусско-российских учений "Запад-2021".

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Белорусский президент отметил, что учения — одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится "на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Белоруссии и России".

Президент Белоруссии отметил, что созданная во время проведения учений обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии. Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до снятия санкций

Он обратил внимание, что в розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами в Белоруссии активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители вооруженных сил Казахстана, а также территориальные войска Белоруссии. По словам главы белорусского государства, совместно с личным составом региональной белорусско-российской группировки войск и союзниками по ОДКБ территориальные войска с честью выполнили учебно-боевые задачи.

"И пусть никто даже не сомневается, что мы — белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, — готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", — подчеркнул Лукашенко.